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Amerikalı tenisçi Jack Sock'tan müthiş bir centilmenlik örneği

Amerikalı tenisçi Jack Sock'tan, 2016 yılında gerçekleşen tenis turnuvasında büyük bir centilmenlik örneği gösterdi. O anlar yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:08
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Amerikalı tenisçi Jack Sock'un 2016 yılında oynanan tenis maçında yaptığı centilmenlik yeniden gündeme geldi

Amerikalı tenisçi Jack Sock'tan müthiş bir centilmenlik örneği
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Avustralyalı tenisçi Lleyton Hewitt, 2016 yılında oynanan Hopman Kupası'nda Amerikalı tenisçi Jack Sock ile karşı karşıya geldi. İlk sette 5-4 geride bulunan Hewitt'in kritik servisi için hakem dışarıda kararı verdi. Ancak Jack Sock, 30-0 geride olmasına karşın; seti kazanma şansını geri çevirerek rakibine topun içeri düştüğünü işaret etti.

Sock'un kendisine; "İstersen karara itiraz edebilirsin. Çünkü top içerideydi" diye seslenmesi üzerine hem Hewitt hem de hakem küçük bir şaşkınlık yaşadı. Bu yaşanan olay yeniden gündeme geldi.

BÜYÜK CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ
Hewitt, rakibinin bu centilmence uyarısı üzerine itiraz hakkını kullandı. Şahin gözü de, Sock'un gerçekten haklı olduğunu ortaya koydu.

Rakibinin centilmenliği sayesinde, belki de seti kaybetmekten kurtulan Hewitt, maçı da 7-5 ve 6-4 sonuçlanan setlerle kazandı.

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