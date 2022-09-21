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Dövüş sanatları ustası aktör Chuck Norris özel yatı ile Kuşadası'na geldi

Amerikalı ünlü dövüş sanatları ustası aktör Chuck Norris özel yatı ile Kuşadası'na demir attı. Meryamana evine giderek hacı oldu

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:42
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Amerikalı ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası özel yatı ile Kuşadası'na demir attı. Meryemana evine giderek hacı oldu

Dövüş sanatları ustası aktör Chuck Norris özel yatı ile Kuşadası'na geldi
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Ege Denizi’nde yat ile tatil yapan aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Chuck Norris, bugün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı.

Filika ile karaya çıkan ünlü oyuncu ve yapımcı, özel bir minibüs ile önce Meryemana evi’ne götürüldü. Burada hacı olan Norris daha sonra Efes Antik Kenti’ni gezdi. Efes çarşında gezen Norris, kendisini tanıyan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Çarşı’da bir dükkana giren Norris, kendisi ve sevdikleri için gümüş takılar aldı. Norris'in akşam saatlerinde Kuşadası’ndan demir alacak olan teknesiyle Türkiye kıyılarında 3 gün daha tatil yapacağı öğrenildi.

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