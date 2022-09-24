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Johnny Depp yeni sevgilisi ile görüntülendi

Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in yeni sevgilisinin dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:05
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Amerikalı ünlü oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi

Johnny Depp yeni sevgilisi ile görüntülendi
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Davalar sırasında avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Depp’in yeni sevgilisi başka bir avukat çıktı.

ABD basınına göre Depp bir dönem kendi hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich ile birlikte. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra’da görülen ve Depp’in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu.

İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

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