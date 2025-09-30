Amerikalılar İsrail için para harcamak istemiyor: ‘Artık yeter’ dediler

ABD'de yapılan ankette, halkın İsrail'e desteğinin önemli ölçüde azaldığı görülürken, katılımcıların çoğunluğu Tel Aviv yönetimine ek ekonomik ve askerî yardım gönderilmesine karşı çıktı.

New York Times (NYT) gazetesi ve Siena Üniversitesi ortaklığında 22-27 Eylül 2025 tarihlerinde ülke çapındaki 1313 kayıtlı seçmenle yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e yönelik bakış açısı değerlendirildi.

YÜZDE 51 İSRAİL'E EK YARDIMA KARŞI

Buna göre, katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e ek ekonomik ve askerî yardım gönderilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Filistinlilere destek yüzde 35, İsrail'e destek ise yüzde 34 olarak kayda geçti. Bu oranlar 2023'te sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 47 olmuştu.

30 yaşın altındaki katılımcıların yüzde 68'i, İsrail'e ek ekonomik veya askeri yardıma karşı olduklarını kaydetti.

YÜZDE 40, İSRAİL'İN SİVİLLERİ KASITLI ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANIYOR

Katılımcıların yüzde 58'i, ankette İsrail'in tüm rehineler serbest bırakılmamış olsa bile sivil kayıpları önlemek için askerî harekâtını durdurması gerektiğini ifade ederken, yüzde 40'ı İsrail'in Gazze'de kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü düşündüğünü aktardı.

Böylelikle, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak öldüğünü düşünen kişilerin oranı 2023'teki yüzde 22'lik oran ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat arttı.