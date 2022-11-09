9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

NBA efsanesi Tayvan'a gitti

Basketbol dünyasına bomba gibi düşen haber...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:08
Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nin yaşayan efsanelerinden Dwight Howard'ın yeni adresi Tayvan Ligi

NBA efsanesi Tayvan'a gitti
+
Aa
-

18 yıllık NBA kariyerini sonlandıran Dwight Howard Tayvan ekibi Taoyuan Leopars'a transfer oldu.

36 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Taoyuan Leopars ile anlaştığım için çok heyecanlıyım" dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin yaşayan efsanelerinden Dwight Howard'ın yeni adresi belli oldu.

NBA kariyerinde son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Howard, yeni adresi Tayvan Ligi oldu.

Sözleşmesinin sona ermesiyle Lakers'tan ayrılan 36 yaşındaki oyuncu, Taoyuan Leopars takımıyla anlaştı.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok heyecanlıyım ve Tayvan'a inip oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kocaman gülümsemelerle, kollarımı açarak geliyorum." dedi.

2004 yılında NBA'e adım atan Howard, Orlando Magic, Houston Rockets, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Washington Wizards ve Philadelphia 76ers takımlarında forma giydi.

2019-20 sezonunda Los Angeles Lakers şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, 18 sezon geçirdiği NBA kariyerinde toplam bin 242 karşılaşmada süre aldı.

Yıldız basketbolcu, NBA'de 15,7 sayı, 11,8 ribaund ve 1,8 blok ortalaması yakaladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
5
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
7
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.