NBA efsanesi Tayvan'a gitti

18 yıllık NBA kariyerini sonlandıran Dwight Howard Tayvan ekibi Taoyuan Leopars'a transfer oldu.

36 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Taoyuan Leopars ile anlaştığım için çok heyecanlıyım" dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin yaşayan efsanelerinden Dwight Howard'ın yeni adresi belli oldu.

NBA kariyerinde son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Howard, yeni adresi Tayvan Ligi oldu.

Sözleşmesinin sona ermesiyle Lakers'tan ayrılan 36 yaşındaki oyuncu, Taoyuan Leopars takımıyla anlaştı.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok heyecanlıyım ve Tayvan'a inip oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kocaman gülümsemelerle, kollarımı açarak geliyorum." dedi.

2004 yılında NBA'e adım atan Howard, Orlando Magic, Houston Rockets, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Washington Wizards ve Philadelphia 76ers takımlarında forma giydi.

2019-20 sezonunda Los Angeles Lakers şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, 18 sezon geçirdiği NBA kariyerinde toplam bin 242 karşılaşmada süre aldı.

Yıldız basketbolcu, NBA'de 15,7 sayı, 11,8 ribaund ve 1,8 blok ortalaması yakaladı.