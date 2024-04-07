'Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldım'

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz’e Ankara genelinde çıkan oy sayısı 224 oldu.

Aldığı sonuçlar karşısında memnun olmayan Cengiz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Oy oranının yüksek olmasına rağmen pusulada adının çok ufak olduğu için oy almasının engellediğini belirten Cengiz, kendisinin Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldığın, Mansur Yavaş’ın karşısına çıkarılmasının adil olmadığını öne sürerek şikayet dilekçesinde şunları ifade etti:

“Kendim 2024 yılı Yerel Seçimlerinde Ankara ilinde Bağımsız Belediye Başkan Adayıydım. Adaylığımı Adalet Bakanlığı tarafından bağımsız olmasını parti seçmem istenmiştir. Oy oranım yüksek olmasına rağmen pusula ismim çok küçük bir şekilde yazılarak oy almam engellenmiştir. Karşıma Mansur YAVAŞ'ın çıkması adil değildir.

Her şey Türkiye sloganı bana aittir devlet kurumları tarafıma verilmiştir. Tarafıma kumpas kurulmuştur. Cumhurbaşkanını, hücreden kurtararak başkanlığa sevk ettim, Amerikan askerlerinden ülkemi korudum ve kurtardım.

Benim çekmiş olduğum sinema filmim bulunmaktadır Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından karşıma kimsenin çıkartılmaması lazımdı mağduriyetim söz konusudur. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalıştım.

Bu sebeple de yapılan seçimlerde usulsüzlük bulunmaktadır belediye başkanlığı benim hakkımdır. Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. “