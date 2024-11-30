Amerikan Hastanesi'nin Başhekimi hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Armağan Çağlayan'ın çocukluk arkadaşı Dr. İsmail Bozkurt, 59 yaşında hayatını kaybetti. Cumartesi sabah saatlerinde, İstanbul Etiler civarındaki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken aniden yere yığılan Dr. Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dr. Bozkurt'un bilinen herhangi bir sağlık sorununa sahip olmadığı belirtilirken, sağlıklı yaşam tarzını benimsemesi, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konusundaki titizliğiyle tanınıyordu. Ölümü, hastane camiası ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Dr. Bozkurt'un ani kaybı, sağlık sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu.

İSMAİL BOZKURT KİMDİR?



Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yaptı. İstanbul’da St. Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1993’te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011’te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.