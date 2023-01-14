﻿Amerika'ya kaçan Devlet Başkanı

Ülkede devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor ve ilk turda hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemiyor.

İkinci turda siyasi kariyeri boyunca gelir eşitsizliği ve yoksullukla mücadele eden bir siyasetçi oyların yüzde 50,90'ını alarak Devlet Başkanı seçiliyor.

Yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, halka baskı yapıp toplumu bölmekle ve fakirleştirmekle suçlanan ve bu yüzden seçimi kaybeden mevcut Devlet Başkanı diyor ki;

-"Seçim sonuçlarını reddediyorum, görevi devretmiyorum…"

Ve Amerika'ya kaçıyor.

Seçilen aday yemin edip göreve başlıyor.

Kaybeden büyük bir hırsla ülkede kaos çıkarmak için harekete geçiyor.

-Taraftarlarını sokağa çağırıyor.

Seçimi kaybeden ve Amerika'ya kaçan eski devlet başkanının kamu güvenliği müdürleri saldırganlara, halkı ayaklandırarak baskın yapmaları için öncülük ediyor.

Binlerce taraftarı, Ulusal Kongre Binası'nı ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basıp yağmalıyor, kırıp döküyor.

Başkentin emniyet müdürü başta, 1.500 gösterici baskınlar nedeniyle tutuklanıyor, Olağanüstü Hâl ilan ediliyor…

Bu ülke;

-Brezilya Federal Cumhuriyeti'dir…

Yoksa Türkiye mi sandınız?

Yoksa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs 2022'deki şu sözlerini mi anımsadınız?

-"Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırıldı.

Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar.

Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratma peşindeler.

Paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koydular. Para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullanıyorlar.

Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok."

Değerli okurlarım,

Hatırlarsanız AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu "Pelikan çetesi" hedef yapmış görevlerinden alınmasını sağlamıştı.

AKP'nin oluşturduğu "AK Troller Ebabil çetesi" CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından afişe edildi.

Finansmanı da devlet ihalelerinden sağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesindeki danışmanının kurduğu gayri yasal "Ebabil çetesi" mensuplarının yıllardır;

-Muhalif siyasetçilere itibar suikastları,

-Özgür gazetecileri hedef gösterme,

-AKP'lilere beğeni yağdırarak yasaları çiğnedikleri belgelendi.

AKP'nin çıkardığı son düzenleme şuydu:

-"Dezenformasyon Yasası"...

Türk Ceza Yasasının 217. Maddesine A bendi, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" başlığı ile eklendi.

Bu hüküm şöyle:

1. "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

2. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Allah'ın sopası işte budur.

Özel tarafından Meclis'te iddia edilen yasa dışı, "Ebabil" çetesinin kurucusu ve finans kaynağı Süleyman Soylu himayesindeki Emin Şen ve 25 çete başı ile 8 bin üyesi hakkında;

-Ankara Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmeli, delil karartmamaları için tüm bilgisayar ve cep telefonlarına el konulmalıdır.

Soylu derhal görevden istifa etmeli ya da Erdoğan tarafından görevinden affedilmelidir.

-Savcılığa suç duyurusunda bulunacak mısınız diye sorunca Özgür Özel dedi ki;

"Bütün Türkiye'nin gözü önünde suç duyurumuzu yaptık. Suçun esas unsuru Süleyman Soylu, o da Soruşturma Komisyonu'na tabi. Önümüzdeki dönem ilk işimiz, 200 imzayla Soruşturma Komisyonu önergemizi vermek olacak.

Bizden suç duyurusu bekleyen savcı varsa o iyi niyetli değildir. Resen harekete geçilmelidir."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan "Ebabil çetesi" hakkında dedi ki;

-"Dağ fare doğurdu."

Eğer 8 bin kişilik "Ebabil çetesi" fare kadar küçük ise;

-AKP'nin trol dağında daha kaç çete vardır?