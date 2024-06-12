Amik Ovası'nda 40 derece sıcakta hasadı başladı! 9 saat çalışıyorlar...

Yabani otları çapalama işinin zor olduğuna değinen 55 yaşındaki tarım işçisi Emine Uğraş, “Burada pamuk için tarlada çapa yapıyoruz. Burada yabani otlara kazma vuruyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz ama bize sadece 500 TL veriyorlar. Bu para bize yetmiyor ve bu iş yorucu oluyor. Akşama kadar kazma vuruyoruz. 55 yaşındayım bana zor geliyor” dedi.