Amik Ovası'nda 40 derece sıcakta hasadı başladı! 9 saat çalışıyorlar...

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden olan Hatay'ın Amik Ovası'nda çiftçilerin çalışmaları sürüyor.
Çiftçiler, buğdayın hasadı sonrası pamuğu toprakla buluştururken, pamuğun filizlenmesiyle beraber çevresinde yabani otlar oluştu. Temizlemeye başlayan tarım işçileri, 40 dereceyi geçen sıcakta zorlu çapa mesaisine aralıksız devam ediyor.
Tarım işçileri, Reyhanlı ilçesi Terzihüyük Mahallesi'nde çapa mesaisine devam ederken, 9 saat çalışarak 515 TL yevmiye alıyor.
Sabah 6'da mesaileri başlayan tarım işçilerinin, aşırı sıcaklıklara karşı öğlen 3'e kadar çalışıyorlar.
Pamuğun içerisindeki yabani otları temizlemek için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ömer Öztırak, “Pamuğun yolculuğu başladı. Pamuğun ilk çapasını biz yapıyoruz. İşler çok güzel gidiyor. Havalar serinken güzel gidiyor ama normalde sıcak oluyor. Tarlanın yabani otlarına göre dönümü değişiyor. Şuan çalıştığımız alan 150 dönümlük arsa. 150 dönümlük arsa yeri iki günde biter. Ot olsa 1 hafta iş olacaktı. Yevmiyeler kişi başı 575 TL veriyorlar. İşçilere yevmiyeler 515 TL düşüyor. 575 TL'den 60 TL'sini çavuşlar alıyor. Burada çift mesaiyi yapan yok. Sabah 6'dan öğleden sonra 3'e kadar çalışıyoruz. Bu zamanda kolay iş yok” diye konuştu.
Yabani otları çapalama işinin zor olduğuna değinen 55 yaşındaki tarım işçisi Emine Uğraş, “Burada pamuk için tarlada çapa yapıyoruz. Burada yabani otlara kazma vuruyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz ama bize sadece 500 TL veriyorlar. Bu para bize yetmiyor ve bu iş yorucu oluyor. Akşama kadar kazma vuruyoruz. 55 yaşındayım bana zor geliyor” dedi.
Ailesine destek olmak için pamuk tarlasında çalışan 18 yaşındaki Rabia Ali, “Pamuk tarlasında kazma yapıyoruz. Bütün gün pamuk tarlasında yabani ot temizliyoruz. Bugün şansımıza tarla çok güzel ve hava normaldi. Bugün bu tarlada fazla yabani ot yoktu. Bu yüzden fazla yorucu değildi. Burada çalışmak zor oluyor ama ailemi destek olmak için mecburuz” açıklamasında bulundu.