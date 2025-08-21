Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı

Kaynak: AA
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı

Premier Lig ekibi Bournemouth, Bayer Leverkusen'den Amine Adli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek, "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım" ifadelerini kullandı.

4-006.jpg

Bayer Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı