Amir Hadziahmetovic: Galibiyet için savaşacağız

Beşiktaş'ın Bosnalı orta sahası Amir Hadziahmetovic, Dinamo Kiev maçı için ilk maçta istedikleri gibi bir oyun sergileyemediklerini dile getirdi.

Amir Hadziahmetovic: Galibiyet için savaşacağız

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacakları mücadele öncesi basın mensuplarına konuştu.

İşte Hadziahmetovic'in açıklamaları;

-Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu hafta çalışmalarımızda yapamadığımız şeyler üzerine yoğunlaştık. Yarın da galibiyet için savaşacağız.

-İlk maçımda, Sivas maçında mağlubiyet yaşadık ama sonrasında mağlubiyet almadık. Birlikte oynadıkça daha iyi oluyoruz. Orta saha takımın kalbidir, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz.

-Konyaspor'da her mevkide oynadım ama son iki sezonu 6 olarak geçirdim. Buraya da 6 numara olarak geldim. Gole uzak bir bölgedeyim ama takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum.

-Bükreş'te zemin beklediğimiz gibi değildi. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. İçeride daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın her oyuncusu iyidir. Oynayanlar en iyi şekilde oynayacaktır.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması Güncel
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı Güncel
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz Güncel
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz
Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı Güncel
Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı Güncel
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin Spor
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı?