Amir Hadziahmetovic: Galibiyet için savaşacağız

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacakları mücadele öncesi basın mensuplarına konuştu.

İşte Hadziahmetovic'in açıklamaları;

-Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu hafta çalışmalarımızda yapamadığımız şeyler üzerine yoğunlaştık. Yarın da galibiyet için savaşacağız.



-İlk maçımda, Sivas maçında mağlubiyet yaşadık ama sonrasında mağlubiyet almadık. Birlikte oynadıkça daha iyi oluyoruz. Orta saha takımın kalbidir, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz.

-Konyaspor'da her mevkide oynadım ama son iki sezonu 6 olarak geçirdim. Buraya da 6 numara olarak geldim. Gole uzak bir bölgedeyim ama takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum.



-Bükreş'te zemin beklediğimiz gibi değildi. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. İçeride daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın her oyuncusu iyidir. Oynayanlar en iyi şekilde oynayacaktır.