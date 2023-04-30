Amir Hadziahmetovic: Kontrolü aldık ve skor geldi

Amir Hadziahmetovic, kendisinin de 1 gol attığı ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ÇOK MUTLUYUM"

Gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Amir, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz." dedi.

"SAKİN KALDIK"

Maç başında baskı yediklerini söyleyen Boşnak orta saha, "Rakibimiz baskı altına aldı maçın başında. Bu anlarda sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra sakinliğimizi kaybetmedik. 30-35'ten sonra kontrolü aldık ve skor geldi." diyerek sözlerini noktaladı.