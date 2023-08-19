Amme suresinde ölümden sonraki yaşam, ahiret hayatı gibi konular üzerinde durulmaktadır. Mekke’de inmiş olan Amme suresi ihtiyaç duyulan zamanlarda kişiye kolaylık sağlamaktadır. Peki, Amme suresi nasıl okunur? Amme suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Amme Suresi, Nebe Suresi olarak da bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 78. sırada bulunmaktadır. Mekke'de inen 80. suredir. Pek çok fazileti vardır bu sebeple ihtiyaç duyulan durumlarda ve ibadet etmek amacıyla Amme Suresinin okunması kişilere kolaylık sağlamaktadır.

Suresinde ölümden sonraki yaşam, ahiret hayatı, hesap verme, ceza ve mükafat konuları üzerinde durulmaktadır. İsmini 2. ayette bulunan haber kelimesinden almıştır. 40 ayetten oluşmaktadır.

Kur'an dili bilinmediği durumlarda Türkçe olarak da okunabilmektedir. Amme Suresi'nin konularından biri meleklerdir. Amme Suresi ağırlık olarak ölüm ve ölümden sonraki yaşam hakkında Müslümanlara bilgi vermektedir. Bu sebeple ahiret hayatını öğrenmek isteyen kişiler tarafından Türkçe meali okunabilmektedir.

Allah'a kulluk etmek gerektiğini, yapılan her işin hesabının verileceğini, yapılan yanlışlarda tövbe etmek gerektiğini anlatır. Allah'ın gücünü gösteren kanıtları mevcuttur.

NEBE (AMME) SURESİ OKUNUŞU

''1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne). 2. Anin nebeil azîm(azîmi). 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). 4. Kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne). 5. Summe kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne). 6. E lem nec'alil arda mihâdâ(mihâden). 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden). 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).14. Ve enzelnâ minel mu'sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te'tûne efvâcâ(efvâcen).19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben). 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan). 26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). 29. Ve kulle şey'in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben). 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen). 32. Hadâika ve a'nâbâ(a'nâben). 33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben). 34. Ve ke'sen dihâkâ(dihâkan). 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben). 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben). 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).''