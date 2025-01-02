Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek

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Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek

Premier Lig’de kötü gidişi bir türlü son bulmayan Manchester United’da Teknik Direktör Amorim eski öğrencisine göz dikti. İngiliz basını transferin 100 milyon euroya bitmesini bekliyor.

Ruben Amorim'i Sporting Lizbon'dan transfer eden ancak istediği sonuçları henüz alamayan Manchester United, transfer kararı aldı. Manchester United'ın Portekizli teknik adam Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres için harekete geçeceği duyuruldu.

İngiliz basınından Mirror, arka arkaya gelen kötü sonuçları unutturmak ve kadroyu güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, 2024 yılında 62 gol atan Viktor Gyökeres için 80 milyon sterlin değerinde teklif hazırladığını duyurdu.

100 milyon euro serbest kalma bedeli olan 26 yaşındaki İsveçli golcü Viktor Gyökeres için Sporting Lizbon'un daha düşük bir teklifi kabul etmesinin kolay olmadığı belirtildi.

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