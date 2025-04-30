Amorim, eski öğrencisini Manchester United’da istiyor: Ama ciddi bir sorun var!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yaşadığı büyük kaosa Ruben Amorim de çare olamadı. Ligi alt sıralarda bitirmesine kesin gözüyle bakılan ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek İngiliz devi gözünü transfere çevirdi.Teknik Direktör Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un etkisiz performansı nedeniyle kadroya kesinlikle bir forvet oyuncusu katmak istiyor.

Manchester United yönetimi Ipswich Town'dan Liam Delap'ı gözüne kestirirken, Amorim ise eski öğrenicisi Gyokeres’i ısrarla istiyor. Portekizli teknik adam, takıma geldikten sonra ara transferde Gyokeres’in transferine etik gerekçeler ile karşı çıkarken, golcü oyuncu da devre arasında Sporting’den ayrılmaya sıcak bakmamıştı.

MANCHESTER UNİTED’I ŞOKE EDEN YANIT

Sky Almanya’dan gelen son habere göre, Manchester United yönetimi İsveçli golcü ile görüştü. Ancak golcü oyuncu İngiliz devine gelmeye sıcak bakmadığını ifade etti. Ancak başta Amorim olmak üzere Manchester United yönetiminin Gyokeres’i ikna etmek için yoğun görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Sporting’de attığı gollerle son 2 sezonda Avrupa’da adından en çok söz ettiren oyunculardan biri olan Gyokeres ile Premier Lig’den Manchester United’ın yanı sıra Arsenal ve Newcastle United’ın da yoğun ilgisi bulunuyor. Öte yandan Barcelona’nın da golcü oyuncuyu transfer etmek istediği belirtiliyor. Gyokeres’in geleceği ile ilgili kararını sezon sonu vermesi bekleniyor.

Bu sezon Sporting forması ile 48 maça çıkan Gyokeres 52 gol attı ve 12 asist yaptı.