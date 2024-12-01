Amorim Kırmızı Şeytanlara yaradı: Manchester United 4 Everton 0

Manchester United, Amorim’in göreve gelmesinden sonraki üçüncü maçında sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Ipswich ile alınan beraberlik ve Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt’e karşı kazanılan maçın ardından, Everton karşısındaki bu galibiyet taraftarı coşturdu. İlk yarıda kontrolü sağlamakta zorlanan Kırmızı Şeytanlar, Rashford’un Branthwaite’e çarpan şutu ve Zirkzee’nin Fernandes’in pasıyla attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Diallo’nun asistini gole çeviren Rashford skoru 3-0’a taşırken, Zirkzee 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak sonucu belirledi. Diallo’nun yüksek enerjisi ve üç asistlik performansı, Amorim’in oyun anlayışına katkı sağlama potansiyelini gözler önüne serdi.

EVERTON’DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Everton için zor bir Aralık ayı kabus gibi başladı. Sean Dyche’ın öğrencileri, sadece 10 gol atabildikleri sezonda üst üste dördüncü maçta da gol atamadan sahadan ayrıldı. Mücadelenin başında Beto’nun kaçırdığı net fırsat, Everton’ın olası bir direnç gösterebilme ihtimalini ortadan kaldırdı. Calvert-Lewin’in ikinci yarıda değerlendiremediği kafa vuruşu ise misafir ekibin umutlarını tüketti.

Everton, sadece iki galibiyetle Premier Lig’de 15. sıraya geriledi ve küme düşme hattına iki puan uzaklıkta. Önlerinde Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi zorlu rakipler yer alırken, Wolves ile çarşamba günü oynanacak maç adeta bir kader karşılaşması olarak öne çıkıyor.

AMORİM’E GÜVEN ARTIYOR

Manchester United taraftarı, Sir Alex Ferguson’un 2013’teki emekliliğinden bu yana sahada başarıya aç. Amorim’in kariyerindeki etkileyici iç saha performansı, bu açlığı dindirebilecek potansiyeli taşıyor. Taraftarlar, Portekizli teknik direktörü "Amorim’in Kırmızı Ordusu" tezahüratlarıyla onurlandırdı. United, bu galibiyetle 42. kez Everton’ı mağlup ederek Premier Lig tarihindeki en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

Bir sonraki maç, Arsenal deplasmanında Amorim’in yeteneklerini daha ciddi şekilde test edecek. Ancak bu galibiyet, United’ın sezonun geri kalanına umutla bakmasını sağladı.