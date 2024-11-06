Amorim’in Manchester United için ilk transfer hedefi belli oldu

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Amorim’in Manchester United için ilk transfer hedefi belli oldu

Manchester United dönemine hazırlanan Ruben Amorim ilk transfer hedefini belirledi. Portekizli teknik adam transfer için rotasını İtalya’ya çevirdi.

Sporting’de Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’yi mağlup eden teknik direktör Ruben Amorim, Manchester United serüvenine hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın transferdeki ilk hedefi belli oldu.

Fichajes'in haberine göre; Napoli forması giyen Kvaratskhelia, Manchester United'ın gündemine girdi.

Haberde, Ruben Amorim'in oyuncuyu istediği ve yönetimin de kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı söylendi.

İtalyan ekibi Napoli ise yıldız oyuncusu 90 milyon euroluk bir fiyat etiketi biçti.

Napoli formasıyla toplamda 101 resmi maçta görev yapan Gürcü futbolcu, 30 gol ve 28 asist yaptı. Kvaratskhelia, Napoli ile bir de Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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