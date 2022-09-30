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Millilerimiz Ampute Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Fransa'yı 3-0 devirdik

Milli Ampute futbol takımımız Ampute Dünya Şampiyonası ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:16
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Ampute Dünya Şampiyonası ilk maçında Millilerimiz Fransa'yı devinrdi

Millilerimiz Ampute Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Fransa'yı 3-0 devirdik
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İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda açılış maçında A Milli Takım, Fransa ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kemal Güleş, 23. dakikada Okan Şahiner ve 48.dakikada Rahmi Özcan kaydetti.

 

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