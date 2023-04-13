Ampute Milli Takımı sponsorluğunu yeniledi

Uzun yıllardır sporun ve sporcuların destekçisi olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak tasarlanan otobüsü sporcuların kullanıma sunan şirket, yeni anlaşma doğrultusunda resmi ulaşım sponsorluğunu 2024 yılı sonuna kadar sürdürecek.

Mercedes-Benz Türk, bedensel engelli bireylerin farklı branşlarda spor yapmalarını ve Paralimpik Olimpiyatlar da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmalarını sağlamayı amaçlayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak dizayn edilen otobüsü sporcuların kullanımına tahsis eden şirket, yeni sözleşme doğrultusunda resmi ulaşım sponsorluğunu 2024 yılı sonuna kadar uzattı.

ÖZEL OLARAK GİYDİRİLDİ

2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda elde ettiği birincilik ile adını sahalara altın harflerle yazdırmıştı. Sürdürdüğü kurumsal spor sponsorlukları ile sporun ve sporcuların daima yanında olan Mercedes-Benz Türk, milli takım sporcularının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladığı ve Ampute Futbol Milli Takımı için özel olarak giydirdiği otobüsü ile milli takımı yeni zaferlere taşımaya devam edecek.

Üretimi, ihracatı, istihdamı ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra yürüttüğü kurumsal sosyal fayda programlarıyla da Türkiye’ye değer katmaya devam eden Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır çeşitli branşlardaki sponsorluklarıyla Türk sporunun gelişimine katkıda bulunuyor. #Daimaİleri sloganı ile spor, kültür-sanat, eğitim ve çevre alanlarında uzun yıllardır kurumsal sosyal fayda programları yürüten şirket, gelecekte de spora olan desteklerini sürdürmeye devam edecek.