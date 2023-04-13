13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ampute Milli Takımı sponsorluğunu yeniledi

Ampute Milli Takımı sponsorluğunu yeniledi

Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol Milli Takımı’yla sponsorluğunu yeniledi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:20
Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı Mercedes-Benz Türk'le sponsorluğunu yeniledi

Ampute Milli Takımı sponsorluğunu yeniledi
+
Aa
-

Uzun yıllardır sporun ve sporcuların destekçisi olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak tasarlanan otobüsü sporcuların kullanıma sunan şirket, yeni anlaşma doğrultusunda resmi ulaşım sponsorluğunu 2024 yılı sonuna kadar sürdürecek.

Mercedes-Benz Türk, bedensel engelli bireylerin farklı branşlarda spor yapmalarını ve Paralimpik Olimpiyatlar da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmalarını sağlamayı amaçlayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak dizayn edilen otobüsü sporcuların kullanımına tahsis eden şirket, yeni sözleşme doğrultusunda resmi ulaşım sponsorluğunu 2024 yılı sonuna kadar uzattı.

ÖZEL OLARAK GİYDİRİLDİ

2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda elde ettiği birincilik ile adını sahalara altın harflerle yazdırmıştı. Sürdürdüğü kurumsal spor sponsorlukları ile sporun ve sporcuların daima yanında olan Mercedes-Benz Türk, milli takım sporcularının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladığı ve Ampute Futbol Milli Takımı için özel olarak giydirdiği otobüsü ile milli takımı yeni zaferlere taşımaya devam edecek.

Üretimi, ihracatı, istihdamı ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra yürüttüğü kurumsal sosyal fayda programlarıyla da Türkiye’ye değer katmaya devam eden Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır çeşitli branşlardaki sponsorluklarıyla Türk sporunun gelişimine katkıda bulunuyor. #Daimaİleri sloganı ile spor, kültür-sanat, eğitim ve çevre alanlarında uzun yıllardır kurumsal sosyal fayda programları yürüten şirket, gelecekte de spora olan desteklerini sürdürmeye devam edecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
3
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
7
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿James Rodriguez kovuldu
﻿James Rodriguez kovuldu
﻿James Rodriguez kovuldu
﻿Euro bölgesinde sanayi üretimi şubatta arttı
﻿Euro bölgesinde sanayi üretimi şubatta arttı
﻿Euro bölgesinde sanayi üretimi şubatta arttı
﻿Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı
﻿Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı
﻿Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı
﻿HBO Max'in çıkış tarihi ve yeni ismi açıklandı
﻿HBO Max'in çıkış tarihi ve yeni ismi açıklandı
﻿HBO Max'in çıkış tarihi ve yeni ismi açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.