Dünya şampiyonluğu için taraftara çağrı

Çakmak, "Tüm İstanbul halkı ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla yarı final heyecanını Vodafone Park'ta yaşamak istiyoruz." dedi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçın ardından açıklamada bulunan Çakmak, başladıkları yolda sportif başarıyı da yakalamak zorunda olduklarını belirterek, "Çok isteyen, çok arzulayan bir grup var. 62 tane değişik sporcu çağırdık kampa ve bugün burada 15 arkadaşımız var. Gruplardan nasıl çıkarız onun hesabını yaptık. Gruptan çıktık sonra Meksika gibi büyük bir ülkeyle oynayıp geçtik." dedi.

Çakmak, sabah erken kalkıp antrenman yaptıklarını, oyunculara ceza antrenmanı verdiğini, çok çalıştıklarını, bir oyuncunun yaklaşık 100 kez topa vurduğunu ve onun meyvesini aldıklarını söyledi.

Fas'ın attığı golü, oyuncu değişikliğinde bir anlık konsantrasyon eksikliğinden yediklerini ama hemen karşılık verdiklerini vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Bunlar beni mutlu ediyor. İnşallah yarın Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Karabüklüsü, Başakşehirlisi yani tüm İstanbul halkı ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla yarı final heyecanını Vodafone Park'ta yaşamak istiyoruz. Sakın gazi Osman kaptanı üzmeyin. O stat boş kalmasın. Sahada 7 kişi mücadele ediyoruz, ben kenarda çıkacağım. Taraftar oynayacak, 8. kişi onlar olsun."

- Kemal Güleş'in golü

Maçta vole vuruşuyla golü atan Kemal Güleş'i o pozisyon için çalıştırıp çalışmadığı sorusunu yanıtlayan Çakmak, özellikle antrenmanlarda kanat organizasyonları ve duran toplar üzerinde çok durduğunu ve ısrar ettiğini dile getirdi.

Kemal Güleş'in golünü anlatan Çakmak, şunları söyledi:

"Savaş'a, Kemal'e, Muhammed kardeşime, 'merkeze toplanın' dedim, Korneri Kemal kullanacaktı, 'sen gel Şeyhmus kullansın' dedim. Kollarımı kaldırdım anladı o da. Savaş öne boş koşu yaparken Kemal yarım voleyi Allah ne verdiyse vurdu. İstişare yaparken, 'kafa golümüz var, vole golümüz yok' dedim. 'Bizi izleyen keyif alsın, estetiğe de girelim biraz' dedim. Teşekkür ediyorum çocuklarıma. O kahramanların alınlarından öpüyorum. Onları yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. Rahmetlik olanların mekanları cennet olsun. Evlatları aslanlar gibi ülkesine hizmet ediyor."