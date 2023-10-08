Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda zafer Alves Kablo’nun

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun (TBESF) düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Alves Kablo, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 devirerek mutlu sona ulaştı.

KAYNAK: İHA
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda zafer Alves Kablo’nun

Ampute Futbol Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Alves Kablo kozlarını Yalova Atatürk Stadyumu’nda paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık golsüz beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında rakip kalede bol pozisyona giren Alves Kablo, mücadeleyi 3-0 kazandı. Alves Kablo’nun kupasını Yalova Valisi Hülya Kaya ve İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm takdim etti.

Turnuvayı ikinci tamamlayan İzmir Büyükşehir’in kupasını ise Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç verdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, güzel bir kupa organizasyonuna imza attıklarını belirtti. Erkoç, şampiyon takımı da kutladı.

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