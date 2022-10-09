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Ampute Millilerimiz Dünya Şampiyonu olmak için sahaya çıkıyor

Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde bugün Angola ile mücadele edecek.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:54
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Ampute milli takımımız bugün Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaşacak

Ampute Millilerimiz Dünya Şampiyonu olmak için sahaya çıkıyor
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Nef Stadı'nda oynanacak final maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor.

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.

Türkiye ile Angola arasında oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.

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