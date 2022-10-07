7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ampute Milliler final peşinde

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, yarı finalde Özbekistan ile karşılaşacak. Millilerin hedefi kupa...

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:08
Takip Et

Ampute Milli takımımız Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan ile karşılaşacak

Ampute Milliler final peşinde
+
Aa
-

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Milli Takımımız, yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Dev müsabaka, TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çeyrek final müsabakasında Fas ile karşılaşan Millilerimiz, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Vodafone Park'ta son maçına 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde çıkan Ay-Yıldızlılar, İngiltere'yi 2-1'lik skorla devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mücadelenin biletleri passo.com.tr'den ücretsiz olarak satışa sunuldu.

Diğer yarı final mücadelesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada saat 18:00'de Angola ile Haiti karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.