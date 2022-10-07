Ampute Milliler final peşinde

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Milli Takımımız, yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Dev müsabaka, TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çeyrek final müsabakasında Fas ile karşılaşan Millilerimiz, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Vodafone Park'ta son maçına 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde çıkan Ay-Yıldızlılar, İngiltere'yi 2-1'lik skorla devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mücadelenin biletleri passo.com.tr'den ücretsiz olarak satışa sunuldu.

Diğer yarı final mücadelesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada saat 18:00'de Angola ile Haiti karşı karşıya gelecek.