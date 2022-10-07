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Helal olsun size. Dünya Kupası'nda Milli Takımımız finalde

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaştı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:11
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Ampute Milli Takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Şampiyonluğuna sadece bir adım kaldı

Helal olsun size. Dünya Kupası'nda Milli Takımımız finalde
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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Bizim çocuklar tarih yazıyor!

Ay-Yıldızlılar Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak.

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