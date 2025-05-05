Amrabat'a sürpriz transfer teklifi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Fiorentina'dan kiraladıkları Sofyan Amrabat son haftalarda Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyor.

ZENİT'İN GÜNDEMİNDE

Faslı futbolcu 11'deki yerini kaybederken Amrabat'ın ismi transfer söylentilerine karıştı. Amrabat için Rus kulübü Zenit devreye girdi. A Spor'un haberine göre Fransız basınında yer alan haberde Faslı oyuncuyu Zenit kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Mourinho ile yola devam etmesi durumunda Amrabat ile yollarını ayırması muhtemel görünüyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon 36 maçta süre bulan Faslı orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.