Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

BeIN Trio ekibi, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından, hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi. Mücadelede en çok tartışılan karar ise 3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararının doğru olup, olmadığıydı. 3 usta isim de bu konu hakkında aynı fikirde birleşti.

İşte o yorumlar;

Bülent Yıldırım: Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Bu bir penaltı.

