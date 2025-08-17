Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Mücadeleye 3. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu damga vururken, beIN Trio ekibi, bu pozisyon için son noktayı koydu.

BeIN Trio ekibi, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından, hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi. Mücadelede en çok tartışılan karar ise 3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararının doğru olup, olmadığıydı. 3 usta isim de bu konu hakkında aynı fikirde birleşti.

İşte o yorumlar;

Bülent Yıldırım: Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Bu bir penaltı.

