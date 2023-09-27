Amrabat'tan çocukluk itirafı: Kimseye söylemedi

Yaşadığı bel sakatlığından dolayı bu sezon ilk defa Manchester United formasını Crystal Palace'ı, 3-0 yendikleri maçta giyebilen Sofyan Amrabat, "Erik ten Hag'a, kaleci bile olsa, bana ihtiyaç duyduğu yerde ve takımın bana ihtiyaç duyduğu yerde oynayacağımı söyledim. Takıma yardımcı olabileceğim yerde oynuyorum, bugün sol bekti. Biraz serbest bir rolüm vardı, sanırım biraz orta sahada oynadığımı gördünüz, bu yüzden güzeldi, iyiydi" dedi.

"ÇOK ÇALIŞTIM"

Maçın hafta içi oynanmasına rağmen stadı dolu gördüğünü söyleyen Sofyan Amrabat, "Maç hafta içi oynanmasına rağmen tıklım tıklım doluydu, bu inanılmaz" derken, "Çocukluğumdan beri bu an için çalıştım. Tüm kariyerim ve hayatım boyunca bunun için çok çalıştım, bu yüzden burada oynamak muhteşemdi." ifadelerini kullandı.