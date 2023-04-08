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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve evlerin tepelerinde neden kanca olduğu ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:40
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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Editör: Ayşe Memiş

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Bataklık bir zemin üzerine kurulan Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da evler hep ahşap direklerin üzerine yapılmış. Peynir ülkesi olarak bilinen Hollanda’nın başkenti en kalabalık ve canlı şehirlerden biridir.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Direkler üzerine inşa edilmiş evlerinin oluşturduğu özgün mimari, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

12. ve 16. yüzyıllar arasında, Amstel nehri çevresindeki bataklık araziye ahşap direkler üzerinde binalar inşa edildi.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Amsterdam’da bazı evler yamuk duruyor. Bazıları öne devrilecekmiş gibi duruyor. Bunun sebebi çok kez merak edildi.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

İşte sebebi…

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Evler bataklık üzerine ve ahşap direkler üzerine inşa edildiği için zaman batıyor ve yamuluyor. Evler ince ve uzun olduğu için eşya taşımak da zor oluyor.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Taşınma işlemleri sırasında eşyaları koridorlardan geçiremiyorlar.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

 Bu yüzden de tüm eşyalar evlerin tepesindeki kancalar yardımıyla, pencereden eve sokuluyor.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Bu sebpele için bir çok evin çatısında kanca bulunuyor. Kancalar, yük asansörü vazifesi görüyor.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Ayrıca eskiden bu evler ticarethane olarak kullanılıyormuş.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Kanal etrafından gemilere yük indirilip bindirilmesinde bu kancalardan faydalanılıyormuş.

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Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

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