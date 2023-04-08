Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu

Bataklık bir zemin üzerine kurulan Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da evler hep ahşap direklerin üzerine yapılmış. Peynir ülkesi olarak bilinen Hollanda’nın başkenti en kalabalık ve canlı şehirlerden biridir.
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Direkler üzerine inşa edilmiş evlerinin oluşturduğu özgün mimari, ziyaretçileri adeta büyülüyor.
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12. ve 16. yüzyıllar arasında, Amstel nehri çevresindeki bataklık araziye ahşap direkler üzerinde binalar inşa edildi.
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Amsterdam’da bazı evler yamuk duruyor. Bazıları öne devrilecekmiş gibi duruyor. Bunun sebebi çok kez merak edildi.
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İşte sebebi…
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Evler bataklık üzerine ve ahşap direkler üzerine inşa edildiği için zaman batıyor ve yamuluyor. Evler ince ve uzun olduğu için eşya taşımak da zor oluyor.
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Taşınma işlemleri sırasında eşyaları koridorlardan geçiremiyorlar.
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Bu yüzden de tüm eşyalar evlerin tepesindeki kancalar yardımıyla, pencereden eve sokuluyor.
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Bu sebpele için bir çok evin çatısında kanca bulunuyor. Kancalar, yük asansörü vazifesi görüyor.
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Ayrıca eskiden bu evler ticarethane olarak kullanılıyormuş.
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Kanal etrafından gemilere yük indirilip bindirilmesinde bu kancalardan faydalanılıyormuş.