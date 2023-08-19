Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz

Amy Winehouse'un anne ve babası Mitch Winehouse-Collins ve Janis Winehouse, 2011'de hayata veda eden kızlarının 40'ıncı doğum gününde onun gençlik yıllarına ait günlüklerinden parçalar yayımladı.

Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz

The Telegraph tarafından yayımlanan alıntılarda Winehouse'un "aşkın karşısına çıkıp çıkmayacağını" sorguladığı ve "farklı olmaktan memnun olduğunu" yazdığı görülüyor.

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Winehouse, yayımlanan alıntıların birinde şöyle yazıyor:

"Farklı olduğum için memnunum. Bu herkes gibi olmak istediğim anlamına gelmiyor. Kendi bireysel tarzıma sahip olmayı seviyorum. Gürültücü olmayı ve insanlara laf atmayı seviyorum. Ben böyleyim"

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Aşkı bulup bulamayacağını merak ettiğini ve tam olarak ne aradığını düşündüğünü yazan Winehouse, şöyle diyor:

"Bazen düşünüyorum da acaba dışarıda benim kadar çılgın biri var mı? Siyah saçlı, okumak için gözlük takan ve gerçek bir Indie çocuğu olan hoş bir adam? Piercingler isteğe bağlı, İskoç ya da İrlanda aksanı tercihen!"

"Aşk hiç yoluma çıkacak mı yoksa kaderim metal kafalarla ya da BEYİNSİZ muhteşem adamlarla mı çıkmak? (Nefret ettiğim bir şey)."

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Ünlü sanatçı ayrıca duygularıyla nasıl mücadele ettiğini şöyle anlatıyor:

"Öfkemden nefret ediyorum. Bazen beni o kadar yiyip bitiriyor ki sevdiklerime fiziksel şiddet uyguluyorum. Ne kadar üzgün olduğumu söylesem de bu asla unutamayacakları bir şey"

Amy Winehouse'un ailesi, ölümünden sonra tüm yazdıklarını incelediklerini ve "yazdıklarının herhangi birinde çok fazla acı ya da ıstırap bulmakta zorlandıklarını" söyledi. Aile ayrıca "Onu gerçekten anladığımızı da söyleyemeyiz" itirafında bulundu.

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