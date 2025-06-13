Ana babalar gözünüz aydın: Apple çocuklara mesaj atmayı yasakladı

Apple’ın 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıttığı bu yeni özellik sayesinde, aileler yalnızca mesajlaşmaları değil, aynı zamanda uygulamalarla paylaşılan yaş aralıklarını da yönetebilecek. Bu da çocukların yaşlarına uygun içeriklere maruz kalmasını sağlayacak. Apple, bu güncellemeyle çocukların yabancılarla iletişim kurmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yeni sistem, ebeveynlerin iPhone ve iPad üzerinden kontrolünü kolaylaştırıyor. Özellikle yeni tanışılan kişilerle iletişimi sınırlamak isteyen aileler için bu özellik önemli bir güvenlik aracı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın çocukların çevrim içi ortamlarda daha korunaklı olmaları için tasarlandığı vurgulandı.

Ebeveyn kontrollerindeki bu gelişme, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde yer almasını sağlayacak önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.