Ana Cristina ömürlük imza atacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ana Cristina ömürlük imza atacak

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Ana Cristina sevgilisi Maicon Santos'tan evlilik teklifi aldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı yıldız smaçörü Ana Cristina de Souza, özel hayatında önemli bir adım attı. Ünlü voleybolcu, sevgilisi Maicon Santos'tan evlilik teklifi aldı. Ünlü çiftin yakın zamanda imzaları atıp evleneceği öğrenildi.

MÜSTAKBEL EŞİ DE FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Öte yandan Ana Cristina'nın sevgilisi olan ve bu sezon Brezilya ekibi Praia Clube Uberlândia'da forma giyen voleybolcu Maicon Santos'un, gelecek sezon Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı formasını giyeceği öğrenildi.

Bu transferle birlikte Ana Cristina ve Maicon Santos çifti, önümüzdeki sezondan itibaren aynı kulübün çatısı altında, sarı-lacivertli forma için ter dökecekler.

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