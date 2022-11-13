Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları

Sosyal medya hesapların yayınlanan videoda bir geyiğin yavrularını ayı saldırısından nasıl kurtardığı görülüyor.
Patika yolda ilerleyen anne geyik ve iki yavrusu, anne geyiğin tehlikeyi hissetmeyesiyle arkasına dönüyor.
İki yavruyu arkasında bırakan anne geyik, ayının üzerine doğru saldırıya geçiyor.
Neye uğradığını şaşıran ayı kaçmaya başlıyor.
Tehlikeyi savuşturan anne geyik yavrularının yanına dönüyor.
Geyikte olsa tavukta olsa yavruları tehlike altındayken anne annedir.
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