Ana yol üzerinde hayvan sürüsü: Şehir içi trafikte skandal görüntüler

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ana yol üzerinde başıboş gezen büyükbaş hayvanlar, sürücüler için ciddi tehlike oluşturuyor. Şehir merkezine bu kadar yakın bir bölgede hayvanların serbestçe dolaşması, hem yayaların hem de araç trafiğinin güvenliğini tehdit eder hale geldi. Mahalle sakinleri, defalarca yetkililere başvurmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını belirtiyor.

KAZA RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç trafiğinin yoğunlaştığı ana yolda, aniden yola çıkan hayvanlar yüzünden sürücüler ani fren yapmak zorunda kalıyor. Bu durum da zincirleme kazalara zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda aynı bölgede yaşanan bir olayda, bir araç başıboş inekten kaçmak isterken refüje çarpmıştı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı, ancak mahalle halkı bu şansın her zaman yanlarında olmayacağının farkında.

MAHALLE HALKI İSYAN EDİYOR: “BURASI KÖY DEĞİL, ŞEHİR MAHALLESİ!”

Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, duruma tepkili. Vatandaşlar, “Burası köy değil, şehir içinde bir mahalle. Sürekli kazalarla burun burunayız. Çocuklarımızı okula gönderirken tedirginiz. Yetkililer kulaklarını tıkamış durumda” diyerek şikayetlerini dile getiriyor.

YETKİLİLER SESSİZ, ÖNLEM YOK!

Vatandaşlar Aksaray Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü’nün ortak bir çalışma başlatarak bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ediyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir denetim, uyarı ya da cezai işlem yapılmadığı gibi, hayvan sahipleri hakkında da herhangi bir işlem uygulanmadığı iddia ediliyor.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Uzmanlar, şehir içi yolların güvenliği açısından başıboş hayvanların büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, çit sistemleri, hayvan barınakları, kamera takibi ve sahiplerine yönelik cezai yaptırımlar gibi önlemlerin bir an önce uygulanması gerektiğini vurguluyor.