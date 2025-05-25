Ana yolda trafiği tehlikeye düşüren eşek koruma altında

Kaynak: İHA
Ana yolda trafiği tehlikeye düşüren eşek koruma altında

Hatay'da ana yola çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz eşek, zabıta ekipleri tarafından hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Hatay'da ana yola çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz eşek, zabıta ekipleri tarafından hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesi girişinde ana yola çıkan ve trafiği tehlikeye atan sahipsiz eşekle ilgili ihbar gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, eşeği kısa sürede koruma altına alarak trafik güvenliğini sağladı. Emniyetli bölgeye götürülen eşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Ana yolda trafiği tehlikeye düşüren eşek koruma altında

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