Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'le oynayacağı maç, iki Süper Lig maçıyla çakışıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç kulübü Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen 2 müsabaka da Galatasaray maçıyla aynı günde oynanacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmalarında ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü 30 Ağustos'ta belli olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) erteleme maçlarının tarihini 12 Eylül'de açıklamıştı.

AA'DAN TFF'YE ELEŞTİREN HABER

Anadolu Ajansı (AA) da bugün geçtiği haberde, maç tarihleri nedeniyle federasyonu eleştirdi.

Haberde "Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak" başlıklı haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı" denildi.

Galatasaray maçının atmosferinin olumsuz etkileneceği, lig maçlarının izlenme oranlarının düşebileceği eleştirilerinde bulunulan haberde, şu ifadeler yer aldı:

"TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu" denildi.