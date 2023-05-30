Anadolu Ajansı’ndan İmamoğlu'na dava: AA çalışanları tutanakları toplarken çeşitli saldırılara uğradı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, seçim sürecindeki açıklamaları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dava açacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’ndan İmamoğlu'na dava: AA çalışanları tutanakları toplarken çeşitli saldırılara uğradı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Habertürk canlı yayınında AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"AA'nın abonelerine servis ettiği ilk veriler gerçekten de ilk veriler mi? AA burada bazı verileri geç, bazı verileri erken mi veriyor? İşin aslı şu, bize gelen veriler, esasında siyasetle ilgilenen herkes bunu çok iyi biliyor, sandıkta işi hızlı bitiren sandık ekiplerinin tutanaklarından geliyor. Bir ilçede 60 seçmen varsa o ilçe işini hızlıca bitiriyor, imza altına alınıyor ve tutanaklar bize geliyor. Bu seçimde bize ilk Elazığ'dan veri gelmiş. 59 seçmen var o sandıkta. Hemen saymışlar, imza altına almışlar. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 47 oy var. Sayın Kılıçdaroğlu'na 12 oy var. Bu veri bize saat 17.03'te gelmiş. Yani 59 oyu 3 dakika içinde saymışlar, imza altına almışlar ve bunun görseli oluşmuş. 17.13'te Erzurum'dan gelen bir sandıkta 35 oy var. Çok hızlı bir şekilde saymışlar. 30 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 5 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na."

"DAVA AÇACAĞIZ"

Karagöz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava açacağınızı ifade etmiştiniz, dava açtınız mı?" sorusuna ise "Hukuk birimimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, kendisine dava açacağız." yanıtını verdi.

Karagöz, İmamoğlu'na ne zaman dava açılacağının sorulması üzerine, "Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, Anadolu Ajansı çalışanları görev yaparken, arkadaşlarımız sonuç tutanaklarının görsellerini toplarken çeşitli sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Bu yüzden dava açacağız." dedi.

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