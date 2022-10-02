﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında dev maçta Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelirken mücadeleyi sürpriz bir isim takip etti.

Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri olan Mete Kalkavan, Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi yerinde takip etti.



Mücadele Anadolu Efes'in, 77-68'lik üstünlüğü ile sona erdi.