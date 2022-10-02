2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde

Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde

Potanın derbisinde Süper Lig hakemi kameralara yakalandı!

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 16:22
Takip Et

Anadolu Efes - Galatasaray maçını Mete Kalkavan tribünde izledi

Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
+
Aa
-

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında dev maçta Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelirken mücadeleyi sürpriz bir isim takip etti.

Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri olan Mete Kalkavan, Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi yerinde takip etti.


Mücadele Anadolu Efes'in, 77-68'lik üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
5
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
7
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.