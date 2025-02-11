Anadolu Efes ABD’li yıldızı ile yollarını ayırdı: Yeni takımı açıklandı

Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes ABD’li oyuncusu Stanley Johnson ile yolları ayırdı. Johnson bir süre önce ABD’ye gitmişti.

Anadolu Efes konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ailevi sebeplerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’den ayrılan Johnson Los Angeles Lakers‘ın G League ekibi South Bay Lakers, Stanley ile sözleşme imzaladı.