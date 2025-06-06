Anadolu Efes, avantajı kaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes, avantajı kaptı

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Beşiktaş’ı deplasmanda 90-87 yenerek play-off yarı final serilerinde 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada pazar günü yine Akatlar’da oynanacak.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes karşılaştı.

BJK Fibabanka Spor Salonu’nda (Akatlar) oynanan maçta Anadolu Efes ilk çeyreği 26-24 önde bitirdi. Dengeli geçen karşılaşmada ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, devreye 50-46 önde gitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, 3. çeyreği 71-68 önde kapattı. Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken son bölümü iyi oynayan Anadolu Efes maçı 90-87 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes serilerde 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 8 Haziran’da yine Beşiktaş’ın ev sahipliğinde aynı salonda oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf finale çıkacak.

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