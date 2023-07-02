Anadolu Efes ayrılığı açıkladı

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Anadolu Efes ayrılığı açıkladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"2018-19 sezonu başında takımımıza katılan ve nice başarılarımızda emeği bulunan Vasilije Micic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Vasilije Micic, Anadolu Efes forması ile iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Euroleague’de 2020-21 sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Micic, aynı zamanda sezonun en iyi beşine adını yazdırdı.

Vasilije Micic, 2021-22 sezonunda ise Euroleague’de “Alphonso Ford En Skorer Oyuncu” ödülünü kazandı. Micic, 2020-21 ve 2021-22 Final Four’larının en skorer oyuncusu oldu ve dörtlü finallerin en değerli performanslarına imza attı. Vasilije Micic’e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

Yıldız oyuncu, NBA'e transfer oldu ve Oklahoma City forması giyecek.

Ayrıca anlaşmanın 3 yıllık olduğu ve 23.5 milyon dolar karşılığında transfer olduğu kaydedildi.

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