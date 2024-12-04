Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti!

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye iki takım da hızlı başladı. Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili bir başlangıç yaparken, Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki performansıyla rakibine karşı direnç gösterdi. İlk çeyreğin son saniyelerinde Elijah Bryant’ın attığı üçlükle Anadolu Efes, 27-22'lik skorla önde tamamladı.
İKİNCİ PERİYOTTA FARK AÇILDI
İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Elijah Bryant'ın 13. dakikada kaydettiği 2 sayılık basketle farkı 10 sayıya kadar çıkardı (33-23). Bayern Münih, dış atışlarla etkili olduktan sonra Carsen Edwards'ın 15. dakikada kaydettiği üçlükle farkı 3 sayıya indirdi (37-34). Ancak Efes, Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun katkılarıyla soyunma odasına 56-48 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ALMAN TAKIMI TOPARLANDI
Üçüncü çeyreğe tempolu bir başlangıç yapan Bayern Münih, Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlarıyla farkı azalttı. Bayern Münih, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atışlardan bulduğu 2 basketle farkı 1 sayıya indirdi ve üçüncü periyot, Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle tamamlandı.
SON PİREYOTTA ANADOLU EFES HAKİMİYETİNİ KURDU
Son çeyreğe taraftarının desteğiyle hızlı başlayan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson'ın katkılarıyla farkı tekrar açmaya başladı. Rodrigue Beaubois'nın kritik anlarda attığı üçlüklerle Bayern Münih’in farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, maçı 101-90'lık skorla kazanarak galibiyetini ilan etti.
Evindeki İkinci Galibiyetini Aldı
Bu galibiyetle Anadolu Efes, Euroleague'de bu sezon evinde oynadığı ikinci maçını kazanmış oldu.
Bir sonraki Euroleague maçında Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olurken, Bayern Münih ise Baskonia’yı ağırlayacak.
Maçın Detayları
- Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
- Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)
Anadolu Efes'in Skorları:
- Beaubois 8
- Thompson 19
- Hollatz 2
- Ercan Osmani 13
- Poirier 8
- Bryant 10
- Oturu 14
- Smits 13
- Nwora 12
- Rıdvan Öncel 2
Bayern Münih'in Skorları:
- Weiler-Babb 17
- Edwards 20
- Obst 3
- Voigtmann 6
- Booker 27
- Napier 9
- Onuralp Bitim 2
- Da Silva
- Giffey 3
- Harris 1
- Brankovic
- Yebo 2
Periyot Sonuçları:
- periyot: 27-22
Devre: 56-48
- periyot: 74-73