Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti!

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye iki takım da hızlı başladı. Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili bir başlangıç yaparken, Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki performansıyla rakibine karşı direnç gösterdi. İlk çeyreğin son saniyelerinde Elijah Bryant’ın attığı üçlükle Anadolu Efes, 27-22'lik skorla önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTA FARK AÇILDI

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Elijah Bryant'ın 13. dakikada kaydettiği 2 sayılık basketle farkı 10 sayıya kadar çıkardı (33-23). Bayern Münih, dış atışlarla etkili olduktan sonra Carsen Edwards'ın 15. dakikada kaydettiği üçlükle farkı 3 sayıya indirdi (37-34). Ancak Efes, Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun katkılarıyla soyunma odasına 56-48 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ALMAN TAKIMI TOPARLANDI

Üçüncü çeyreğe tempolu bir başlangıç yapan Bayern Münih, Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlarıyla farkı azalttı. Bayern Münih, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atışlardan bulduğu 2 basketle farkı 1 sayıya indirdi ve üçüncü periyot, Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle tamamlandı.

SON PİREYOTTA ANADOLU EFES HAKİMİYETİNİ KURDU

Son çeyreğe taraftarının desteğiyle hızlı başlayan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson'ın katkılarıyla farkı tekrar açmaya başladı. Rodrigue Beaubois'nın kritik anlarda attığı üçlüklerle Bayern Münih’in farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, maçı 101-90'lık skorla kazanarak galibiyetini ilan etti.

Evindeki İkinci Galibiyetini Aldı

Bu galibiyetle Anadolu Efes, Euroleague'de bu sezon evinde oynadığı ikinci maçını kazanmış oldu.

Bir sonraki Euroleague maçında Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olurken, Bayern Münih ise Baskonia’yı ağırlayacak.

Maçın Detayları

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Basketbol Gelişim Merkezi Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

Anadolu Efes'in Skorları:

Beaubois 8

Thompson 19

Hollatz 2

Ercan Osmani 13

Poirier 8

Bryant 10

Oturu 14

Smits 13

Nwora 12

Rıdvan Öncel 2

Bayern Münih'in Skorları:

Weiler-Babb 17

Edwards 20

Obst 3

Voigtmann 6

Booker 27

Napier 9

Onuralp Bitim 2

Da Silva

Giffey 3

Harris 1

Brankovic

Yebo 2

Periyot Sonuçları: