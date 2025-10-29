Anadolu Efes, EuroLeague’in 7. haftasında Paris Basketball’a konuk oldu.

Maça istediği gibi başlayamasa da ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes devreyi 46-39 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı ve sahadan 90-80’lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes’te Shane Larkin’in 19 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olarak yıldızlaştığı maçta, Ercan Osmani 17 sayı, 6 ribauntluk katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

EuroLeague’de çift maç haftasına kazanarak başlayan temsilcimiz, toplamda galibiyet sayısını da üçe çıkardı.

Anadolu Efes, 31 Ekim Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.