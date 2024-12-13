Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u dağıttı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15’inci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk etti. Anadolu Efes, Panathinaikos 93-67 yenmeyi başardı.
Ergin Ataman, eski takımına karşı sahadan yenik ayrılmanın acısını yaşadı.
Maçın en skorer ismi Anadolu Efes’te 16 sayıyla oynayan Rodrigue Beaubois oldu.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8’inci galibiyetini elde ederken Panathinaikos ise 7’nci mağlubiyetini aldı.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Carlos Peruga, Uros Nikolic, Robert Vyklicky
ANADOLU EFES: Larkin 6, Beaubois 16, Nwora 15, Bryant 5, Smits 6, Thompson 7, Johnson 4, Poirier 8, Hollatz 2, Ercan Osmani 9, Oturu 15, Willis
PANATHINAIKOS: Brown 4, Moraitis 2, Sloukas 15, Cedi Osman 12, Papapetrou 3, Grant 5, Lessort 7, Antetokounmpo 5, Ömer Yurtseven 6, Hernangomez 4, Mitoglou 4, Kalaitzakis
1’İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 45-34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-46