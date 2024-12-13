Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u dağıttı

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u dağıttı

EuroLeague’de Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinakios’u mağlup etti.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15’inci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk etti. Anadolu Efes, Panathinaikos 93-67 yenmeyi başardı.

Ergin Ataman, eski takımına karşı sahadan yenik ayrılmanın acısını yaşadı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes’te 16 sayıyla oynayan Rodrigue Beaubois oldu.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8’inci galibiyetini elde ederken Panathinaikos ise 7’nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Carlos Peruga, Uros Nikolic, Robert Vyklicky

ANADOLU EFES: Larkin 6, Beaubois 16, Nwora 15, Bryant 5, Smits 6, Thompson 7, Johnson 4, Poirier 8, Hollatz 2, Ercan Osmani 9, Oturu 15, Willis

PANATHINAIKOS: Brown 4, Moraitis 2, Sloukas 15, Cedi Osman 12, Papapetrou 3, Grant 5, Lessort 7, Antetokounmpo 5, Ömer Yurtseven 6, Hernangomez 4, Mitoglou 4, Kalaitzakis

1’İNCİ PERİYOT: 20-15

DEVRE: 45-34

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-46

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