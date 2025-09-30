Anadolu Efes evindeki deplasmanda galip! EuroLeague macerası iyi başladı

EuroLeague’de 2025-26 sezonu heyecanı, bu akşam oynanan maçlarla birlikte resmen başladı. İsrail takımlarıyla yaşanan sorun nedeniyle Anadolu Efes İstanbul'da oynaması gereken Maccabi maçını Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaptı. Karşılaşmaya Kai Jones’u etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde geçti. İkinci yarıda Maccabi oyunda önce dengeyi sağladı sonra üstünlüğü ele aldı. Soyunma odasına İsrail takımı 44-40 önde girdi.

İkinci yarıda Efes Larkin'in önderliğinde oyuna ortak oldu. Efes, final periyoduna 60-59'luk skorla girmeyi başardı. Maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Burada oyuna ağırlığını koyan Efes Jordan Loyd’un iyi performansıyla farkı açmayı başardı. Karşılaşma 85-78 biterken Anadolu Efes EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı. Anadolu Efes‘te Jordan Loyd ve Rolands Smits 16’şar sayıyla galibiyetin mimarları olurken, Shane Larkin 14 sayıyla oynadı. Ercan Osmani ve yeni transfer Nick Weiler-Babb de 12’şer sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimler oldu. Maccabi’de ise Roman Sorkin ve Jaylen Hoard 15 sayı attı. Anadolu Efes, EuroLeague'nin 2. haftasında Perşembe günü bir diğer İsrail temsilicisi Hapoel Tel Aviv ile aynı salonda karşılaşacak.