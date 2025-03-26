Anadolu Efes Euroleague'de 5'te 5 yaptı

Anadolu Efes, Euroleague'in 31. hafta karşılaşmasında Baskonia'yı evinde 92-76 mağlup etti.
EuroLeague'deki toplam galibiyet sayısını 17'ye çıkaran lacivert-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alarak play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
ANADOLU EFES 92 BASKONIA 76
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)
Anadolu Efes: Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Larkin 16, Nwora 2, Smits 6, Dozier 7, Oturu 8, Willis 5
Baskonia: Howard 15, Sedekerskis 8, Cabarrot 9, Forrest 17, Diop 10, Jaramaz 3, Rogkavopoulos 10, Hall 2, Moneke 2, Samanic
1. periyot: 28-22
Devre: 49-44
3. periyot: 67-59