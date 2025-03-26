Anadolu Efes Euroleague'de 5'te 5 yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Euroleague'de 5'te 5 yaptı

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti.

Anadolu Efes, Euroleague'in 31. hafta karşılaşmasında Baskonia'yı evinde 92-76 mağlup etti.

EuroLeague'deki toplam galibiyet sayısını 17'ye çıkaran lacivert-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alarak play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

ANADOLU EFES 92 BASKONIA 76

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)

Anadolu Efes: Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Larkin 16, Nwora 2, Smits 6, Dozier 7, Oturu 8, Willis 5

Baskonia: Howard 15, Sedekerskis 8, Cabarrot 9, Forrest 17, Diop 10, Jaramaz 3, Rogkavopoulos 10, Hall 2, Moneke 2, Samanic

1. periyot: 28-22

Devre: 49-44

3. periyot: 67-59

Son Haberler
Yolcu otobüsünde piton yakalandı
Yolcu otobüsünde piton yakalandı
Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu
Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu
Süleyman Hurma'dan yabancı hakem iddiası
Süleyman Hurma'dan yabancı hakem iddiası
Kartalkaya'da yanan otelin sahibinin eşi ve 2 kızı tutuklandı
Kartalkaya'da yanan otelin sahibinin eşi ve 2 kızı tutuklandı
Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da seferlerine başlayacak
Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da seferlerine başlayacak