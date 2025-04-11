Anadolu Efes, EuroLeague'de play-off biletini kaptı

Kaynak: İHA
Anadolu Efes, EuroLeague'de play-off biletini kaptı

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 87-77'lik skorla yenerek play-off oynamayı garantiledi.

THY EuroLeague'de normal sezonun 34. ve son haftasında A. Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.

Her iki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyotu Efes, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Efes, devreyi 12 sayı farkla 49-37 galip bitirdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, son çeyreğe 71-64 önde girdi.

20. GALİBİYETİNİ ALDI

Dördüncü periyotun ilk bölümünde Zalgiris Kaunas farkı kapatsa da Efes, karşılaşmayı 87-77'lik skorla kazandı. Efes'te 13'er sayıyla oynayan Shane Larkin ve Jordan Nwora galibiyetin mimarları olurken, Zalgiris'te Sylvain Francisco ile Edgaras Ulanovas'ın 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından A. Efes, normal sezondaki 20. galibiyetini elde etti ve EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi.

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