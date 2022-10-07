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Avrupa Ligi'nde Efes fırtınası

Temsilcimizden Euroleague'e harika başlangıç...

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 22:25
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Anadolu Efes Euroleague'ye harika başlangıç yaptı

Avrupa Ligi'nde Efes fırtınası
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde kapatan Anadolu Efes, devreye 35-34 üstün girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini 56-50 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Monako'ya konuk olacak.


 

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