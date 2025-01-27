Anadolu Efes farka gitti

Kaynak: DHA
Anadolu Efes farka gitti

Basketbol Süper Ligi’nin 16'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 110-83 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, McConico 17, Sherfield 25, Kadir Bayram 3, Yiğit Onan 4

ANADOLU EFES: Beaubois 18, Bryant 13, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Dozier 2, Smits 12, Willis 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 5, Can Yıldızlı 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-25

DEVRE: 33-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-89

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