Anadolu Efes- Fenerbahçe maçında kavga çıktı. Güvenlik güçleri zorlukla ayırdı

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ettiği ve play-off'ta finale çıktığı mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber kavga çıktı. İki taraf yönetiminin de dahil olduğu olayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

Anadolu Efes- Fenerbahçe maçında kavga çıktı. Güvenlik güçleri zorlukla ayırdı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşma Anadolu Efes'in üstünlüğü ile sonuçlanmasının ardından gerginlik yaşandı. Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÜÇLÜKLE AYIRDI
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı. Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

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