Anadolu Efes Final Four için OAKA'da parkeye çıkıyor!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci ve son maçında bu akşam deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

İLK MAÇI ERGİN ATAMAN'IN EKİBİ KAZANMIŞTI

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES İLE PANATHINAIKOS 39. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.